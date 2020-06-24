النواب الليبي يشيد بمواقف فرنسا وتونس الرافضة للتدخل الأجنبي

أشادت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، بموقفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التونسي قيس سعيد، الرافضين للتدخلات الخارجية في ليبيا، وذلك على هامش لقائهما في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، في بيان -أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية-، أهمية وقف أطلاق النار الفوري والعودة للحوار السياسي كسبيل وحيد لحل الأزمة، مؤكدا حرص مجلس النواب بصفته الممثل الشرعي للشعب الليبي على الالتزام بتوصيات مؤتمر برلين، مجددا دعوته لدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للتوصل لوقف إطلاق النار الدائم والعودة للحوار السياسي .

وأوضح العقوري، أنّ التدخلات الخارجية تسببت في تفاقم الأوضاع وتعميق الانقسام بين أبناء الشعب الليبي، مشيرا إلى أنّ الدعوات لاستمرار الاقتتال قد تجر المنطقة لحرب واسعة سيكون أثرها وخيما على استقرار وأمن منطقة شرق وجنوب المتوسط.

وقال العقوري، إنّ من أولويات ثوابت السياسة الخارجية الليبية، الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجميع وإبعاد شبح الحرب عن المنطقة، معربا عن حرصه ومن منطلق الإخوة والمصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين في ليبيا وتونس، على التنسيق المستمر مع الجانب التونسي والتطلع لعقد لقاءات على أعلى مستوى للوصول لتفاهمات ومقاربات مشتركة تعود بالخير والاستقرار على كامل المنطقة وشعوبها.