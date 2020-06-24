بالصور.. الرقابة الإدارية تضبط تشكيل عصابي من 8 تجار عملة وبحوزتهم 25 مليون جنيه

قامت هيئه الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص من كبار تجار العملة بعدد ٤محافظات وهم القاهرة القليوبيه الدقهليه وبورسعيد نتيجه تورطهم بجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مضرين بذلك بالاقتصاد القومي بالبلاد.

وقد أسفرت التحريات عن قيام المذكورين في سبيل اخفاء أنشطتهم المؤثمه بمزاولة العديد من الانشطة التجارية المختلفة والتى يتخذونها كغطاء يخفى تجارتهم المشبوهة ، وبمداهمة مقار عملهم ومحال اقامتهم ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الاجنبية المختلفة التى بلغت قيمتها بما يعادل ٢٥ مليون جنيه مصرى.

وبعرض المتهمين والمضبوطات المالية على السيد المستشار محامى عام نيابات بورسعيد الكلية، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وامرت بحبس جميع المتهمين اربعة ايام على ذمة التحقيقات، كما امرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزى المصرى.