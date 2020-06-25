حظك اليوم الخميس 25-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن البعض أنّهم لا يستطيعون بداية يومهم إلا بعد الإطلاع على رسائل الحظ اليومية، والتي يعتمد على حركة الأقمار والكواكب والأجرام السماوية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر يمنحانك اليوم أسباب السعادة فالتقط الفرص.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تحكم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وما زال الفلك ينصحك بالتحكم في نفقاتك وبالتصرّف بحذر أمام الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

عطارد يتراجع في برجك وعليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويعدك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان، اصبر اليوم وكن متحفظا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بمشاركة الأصحاب نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

أوقات رائعة قد تقضيها اليوم مع من تحب وتنجح في أن تكسر الروتين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا، لكن لا تستسلم للتوتر أو التشوش وحاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يضاعف سرعة انفعالك، فرمل نفسك؛ فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المؤلف الموسيقي ياني، ويوافق تاريخ ميلاده 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط لديك روح عملية تجعلك ترى الأمور بمنظور واقعي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ويوافق تاريخ ميلاده 11 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وقد تفي بالتزامات مادية وتتخذ قرارات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تستطيع اليوم أن تتواصل بذكاء مع من تحب وقد تخوض في نشاط جديد ومميز.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك واليوم يطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك رغبة في التمرد على الطرف الآخر، حاول أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة إيجابية ويجعلك ذلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، الشمس في منزل الحب تساعدك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.