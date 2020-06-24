"جاهز أساعد".. وزارة الرياضة تطلق مبادرة لدعم موظفيها مصابي كورونا

أطلق العاملون بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، مبادرة "جاهزأساعد" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف دعم ومساعدة وتخفيف العبء على العاملين المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19". .

وأطلقت العاملون بالوزارة شعار "جاهز أساعد" على المبادرة لدعم زملائهم وأسرهم، سواء فى العزل المنزلى أو المستشفيات لتوصيل رسالة أن الكل أسرة واحدة ومعاً لمواجهة الأزمة.

وقالت الوزارة إنه جرى وضع خطة لإنجاح المبادرة، وذلك من خلال تقسيم مجموعة العمل إلى خمس لجان مهمتها الإشراف على تنفيذ المبادرة وهي لجنة الدعم النفسي والمعنوي، لجنة جمع التبرعات، لجنة تجهيز الكرتونة الطبية، لجنة الانتقالات، ولجنة الإعلام.

لتسجيل الراغبين في التبرع، بحد أدنى 200 جنيه لكل عامل بالوزارة، أو نقديا عن طريق التواصل مع لجنة جمع التبرعات أو أي ماكينة فوري أو فودافون كاش، على الرقم: 01094541899.

وتشكلت اللجان على النحو التالي:

- لجنة جمع التبرعات: سامح عفيفي، وليد سرور، غادة جمال، محمد المسلماني، محمد هندي، أحمد فؤاد، رامي عبدالحفيظ، ومريم فاروق.

- لجنة الانتقالات (لنقل ما يحتاجه المصابون وأسرهم من مستلزمات غذائية وطبية): محمد منصور، محمد عبدالعظيم، محمد مدبولي، عمرو غالب، أحمد صلاح، محمد قشقوش، هاني رفاعي، عمرو فاروق، ومحمد غنيم.

- لجنة تجهيز الحقائب الطبية: أحمد عبدالله، أحمد عطيه، يوسف شعبان، أحمد نظمي، محمد عبدالوهاب، أحمد عادل، تامر زكريا، إبراهيم جمعه، محمد عساف، محمد جمال، محمد النقيب، وتامر أبو النور.

- لجنة الدعم المعنوي: رضا سفينة: هويدا عبدالله، بدر رجب، نرمين عمران، أسماء إسماعيل، ومنى هيكل.

- لجنة الإعلام، ويشرف عليها الدكتور أمير علي خطاب.

وتحتوى كل حقيبة طبية على جميع المستلزمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها المريض المصاب بالفيروس ومنها علبة ماسك (كمامات)، علبة قفازات، لتر كحول تركيز 70%، فيس شيلدر، واقي حذاء، أكياس قمامة وزن كيلو، علبة أطباق ورق، علبة معالق بلاستيك، علبة أكواب كرتون، علبة مناديل معقمه كبيرة، وعلبة مناديل ورق (500 منديل).