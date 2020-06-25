حظك اليوم الخميس 25-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بسرعة تفكيره، وبتأثره بكوكب عطارد، وهو الكوكب المسؤول عن الإدراك والتفكير.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.