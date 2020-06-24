ننشر تشكيل الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي

حصلت "الوطن" على أسماء أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، في تشكيلها الجديد برئاسة عبد الصادق الشوربجي، خلفا لكرم جبر الذي تم اختياره رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وضم تشكيل الهيئة الجديد كلا من:

- المستشار عادل سيد عبد الرحيم بريك، نائب رئيس مجلس الدولة.

- إيهاب محمد حسن أبو عيش، ممثلا لوزارة المالية.

- سامية زين العابدين عبد الله محمد، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- أحمد مختار مصطفى طلبة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- وليد عبد العزيز عبد العزيز عامر، ممثلا للصحافة القومية.

- سامح عبد الله محمد مرسي، ممثلا للصحافة القومية.

- أسامة سعيد محمد عثمان، ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.

- فاطمة السيد أحمد، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.