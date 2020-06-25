تفاصيل خدمة المدفوعات الحكومية من البريد المصري

قدمت هيئة البريد المصري لعملائها خدمة المدفوعات الحكومية كإحدى الخدمات المقدمة للأفراد من خدمات الدفع الالكتروني.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية تفاصيل الخدمة، الرسوم، المستفيدين من الخدمة، والمستندات المطلوبة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مميزات خدمة المدفوعات الحكومية

ـ تحسين عمليات الإندماج المالي و محو الأمية المالية التي تسعى الحكومة لتعزيزها.

ـ تحسين الفترة الزمنية المستغرقة للمعاملات.

ـ تحسين عمليات المطابقة و عملية إدارة البيانات.

مميزات الخدمة للمستفيدين

ـ يمكن الحصول على بطاقة المدفوعات الحكومية من خلال مكاتب البريد.

ـ لا یتعین علی مقدم البطاقة أن یکون لدیه حساب لدى البريد المصري للتقدم بطلب للحصول علی بطاقة المدفوعات الحكومية.

ـ سرعة الحصول على المدفوعات الحكومية.

ـ السحب النقدي محلياً و خارج جمهورية مصر العربية.

ـ شراء السلع محليا و خارج جمهورية مصر العربية.

ـ الحد الأدنى لعمر حامل البطاقة هو 16 عاما.

رسوم اصدار بطاقة المدفوعات الحكومية

ـ رسوم إصدار البطاقة10 جنيهات.

ـ 5 جنيهات رسوم على كل معاملة.

وتقدم هيئة البريد لعملائها عدد من الخدمات للأفراد والشركات، منها التصديق الإلكتروني، الخدمات الحكومية الإلكترونية، الدفع الإلكتروني.