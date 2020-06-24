الصالحي لـ"الوطن": سنستكمل ما بدأه الأعلى للإعلام لضبط المشهد

قال صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تشكيله الجديد، إن المجلس سيستكمل ما بدأه في ضبط المشهد الإعلامي.

وتابع الصالحي، في تصريح لـ"الوطن" عقب إعلان تشكيل المجلس الجديد "سنستكمل ما بدأناه من ضبط المشهد الإعلامي، وسنبني على المرحلة السابقة، ونؤكد على دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وكان قد أسفر تشكيل الهيئات الإعلامية، عن اختيار الكاتب الصحفي كرم جبر رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا لـ مكرم محمد أحمد، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلفًا لكرم جبر، والإبقاء على حسين زين في رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.

وضم المجلس في عضويته كل من:

- المستشار محمد عبد السميع اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة.

- أمير نبيل جميل إبراهيم رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- المهندس حسام عبد المولى صقر إبراهيم ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

- عزة السيد مصطفى عبد النبي من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- صالح عبد السميع الصالحي - صحفي.

- نشأت محمد محمد الديهي - إعلامي.

- رانيا متولي هاشم من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- منى محمد سعيد الحديدي ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات.

على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.