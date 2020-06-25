حظك اليوم الخميس 25-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد برغبته في القيادة وحبه لذاته واعتزازه بنفسه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويعدك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.