ريهام السهلي.. 27 عاما في مدرسة "المهنية" الإعلامية

واحدة من أبناء التلفزيون المصري، تنتمي إلى مدرسة المهنية والموضوعية، لم تسعَ يومًا إلى صناعة "الشو"، أو إحداث "فرقعة" إعلامية على حساب الحقيقة، وكذلك المُشاهد، وقعت في غرام مهنتها على مدار سنواتٍ طوال، لتُكلل بتعيينها ضمن المجلس الجديد للهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين.

إنها الإعلامية ريهام السهلي، التي تُقدم حاليًا برنامج "المواجهة" عبر شاشة "إكسترا نيوز" الإخبارية، التي حصلت على درجة البكالريوس في مجال الاعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1993، وحازت كذلك على درجة الماجستير في مجال العلوم السياسية، المختص بدراسات الشرق الأوسط عام 1997.

عملت ريهام السهلي، في بداية مسيرتها الإعلامية في التلفزيون المصري، من خلال قناة "النيل الدولية" في الفترة من عام 1993، حتى عام 2007، حيث قدمت برامج عدّة، ثم انتقلت للعمل في القناة الفضائية المصرية، حيث قدمت فيها العديد من برامج المنوعات منها "الغنوة"، و"نجوم الدراما" و"ثقافة وإبداع".

اكتسبت ريهام السهلي، شهرتها على نظاق أوسع، حينما اتجهت لقناة 'المحور"، لتشارك في تقديم برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي معتز الدمرداش، بدءً من عام 2006 حتى عام 2013، ثم انتقلت إلى قناة التحرير، منتصف عام 2014، لتطل على مُشاهديها حاليًا من خلال قناة "إكسترا نيوز".

ريهام السهلي على مدار فترة عملها بالإعلام، أجرت العديد من الحوارات مع الشخصيات المصرية الكبيرة، مثل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، إضافة لعدد من الفنانين والأدباء والمبدعين والشخصيات الإعلامية.