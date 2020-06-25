12 معلومة عن مركز التدريب البحري لهيئة قناة السويس

مركز التدريب البحري بهيئة قناة السويس، من أكبر المراكز المتخصصة فى مجال التدريب على الملاحة بقناة السويس، ويستخدم أحدث الأساليب التكنولوجية للملاحة البحرية، فى الشرق الأوسط.

وينشر "الوطن"، 12 معلومة مهمة عن مركز التدريب البحري بمناسبة:

1- أنشأت هيئة قناة السويس مركز التدريب البحري "المحاكاة" في عام 1996، ليكون واحدا من أكبر مراكز المتخصصة في مجال التدريب علي الملاحة.

2- ويقع مركز التدريب البحرى بمنطقة نمرة 6 التابعة لهيئة قناة السويس، بميدان الأبنودى حاليا، ومنطقة الزهراء بالقرب مبنى جامعة قناة السويس القديمة.

3- يستخدم المركز أحدث أساليب التدريب في العالم، وهو نظام محاكي الملاحة، حيث اعتبر أن هذا النظام أفضل أنظمة التدريب في الشرق الأوسط في حينه.

4- يساهم في رفع كفاء العاملين في جميع قطاعات الهيئة وخصوصا قطاع الإرشاد بقناة السويس.

5- يحتوي على أحدث أجهزة الملاحة العالمية، وهو أكبر محاكي من حيث زاوية الرؤية، والإمكانيات في المنطقة الإقليمية بالكامل، وكذلك إضافة 2 محاكي للقاطرات ومحاكي لنظام السلامة والإنقاذ البحرى.

6- ويقوم المركز بتدريب المرشدين الجدد والملتحقين بالعمل لإرشاد السفن يتم فى المركز ويتم وضع نظام تدريبي نظري وعملي علي أجهزة المحاكي يتبعه تدريب عملي بالقناة.

7- تدريب مرشدي الهيئة بمختلف درجاتهم الوظيفية المرتبطة بحمولات السفن المختلفة تبعا لدرجاتهم ورفع الكفاءة وعمل اختبارات رفع الحمولات.

8- يقوم برصد وتحليل الحوادث التي تقع خلال عبور السفن بمجري قناة السويس، وتحديد الأسباب والعمل علي تلافيها لضمان عدم تكرارها في المستقبل.

9- تم من خلاله محاكاة لأي منطقة بحرية تشمل الأعماق والشمندورات والأهداف الملاحية بالإضافة إلي جميع المناظر المميزة لهذه المنطقة.

10- يختبر إمكانية عبور سفن جديدة لم يسبق لها عبور قناة السويس بعمل نماذج لهذه السفن يتم دراسة سلوكها أثناء العبور بقناة السويس.

11- يستخدم فى عقد دورات تدريبية للتعرف علي قناة السويس لربابنة السفن للشركات الملاحية الأجنبية والتي تعبر قناة السويس.

12- تحتوى غرفة التحكم الرئيسية علي 3 وحدات للتحكم في كل من محاكي الملاحة الرئيسي ومحاكيات القاطرات، ووحدة تحكم إضافية للتحكم في محاكي السلامة والإنقاذ البحري.