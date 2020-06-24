من الـ7 صباحا.. تعليم القاهرة تستدعي مديري ووكلاء الإدارات أمام اللجان

استدعى محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، مديرو عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، للتواجد في تمام الساعة السابعة صباحا، بمحيط ومقر لجان الثانوية العامة، لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، وتوافر كل مستلزمات الوقاية وتأمين الطلاب، ومنع التزاحم والتكدس أمام اللجان.

وناشد عطية أولياء الأمور، بعدم الذهاب إلى اللجان، وعدم التزاحم أمام اللجان، حفاظا على سلامتهم وصحة الطلاب، وذلك في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، المقرر لها غدا الخميس.