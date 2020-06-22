طلبات إحاطة للحكومة عن تزاحم أولياء الأمور أمام لجان "الثانوية العامة"

تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، ضد تجمعات أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، محذرين من انتشار فيروس كورونا.

وقالت النائبة فايقة فهيم، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، إن تزاحم أولياء الأمور أمام المدارس وذهابهم مع أبنائهم لحضور امتحانات الثانوية العامة، سيتسبب بزيادة فرص انتشار كورونا، وإهدار الإجراءات المشددة التى تتخذها وزارة التعليم، ويجب على أولياء الأمور البقاء فى منازلهم وعدم الذهاب مع الطلاب، مشيرة إلى أن التجمعات التى حدثت أمام المدارس فى اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة تستلزم التدخل السريع وإيجاد آلية لمنع هذه التجمعات، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب.

وطالب النائب أحمد على، فى بيان عاجل له، أولياء الأمور بالالتزام بالبقاء فى منازلهم حتى لا يتسببوا فى كارثة بزيادة انتشار الفيروس، مطالبا المدارس بالتواصل مع أهالى الطلاب لإقناعهم بعدم الوجود أمام اللجان.