وكيل تعليم مطروح يتابع خطة مواجهة كورونا في لجان الثانوية العامة

أجرى الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة لمخازن المديرية بمنطقة الروضة، للاطمئنان على المستلزمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال امتحانات الثانوية العامة.

وتابع "النيلي" الحجرات المتواجد بها المطبوعات الخاصة بالأعمال الإدارية وأدوات التطهير والتعقيم وأوراق الإجابات والمستلزمات المكتبية الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، والتى سيتم توزيعها خلال أيام مع قرب انطلاق الامتحانات العملية والنظرية.

واطمئن "النيلي" من محمد النحراوى مدير إدارة المخازن بمديرية التربية والتعليم بمطروح، على الانتهاء من توزيع جميع المستلزمات الخاصة بأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وكذلك المطهرات والكمامات والقفازات والأحذية البلاستيكية الواقية الخاصة بالطلاب ومنتدبي الامتحانات باللجان العشر المخصصة للثانوية، بإدارت مرسى مطروح والضبعة والحمام والسلوم وسيدى برانى.