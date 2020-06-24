الخارجية الأمريكية تضاعف المكافأة لمن يقدم معلومات عن زعيم داعش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، مضاعفة الجائزة التي ستمنحها لمن يقدم معلومات تقود إلى التعرف على أو تحديد مكان زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أمير محمد سعيد عبدالرحمن المولى تصل إلى 10 ملايين دولار بدل 5 ملايين عرضتها في أغسطس الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان، إن المولى "المعروف أيضا باسم حاجي عبدالله وأبو عمر التركماني خلف أبو بكر البغدادي كقائد لتنظيم (داعش) بعد مصرع البغدادي خلال عملية عسكرية أمريكية" في أكتوبر الماضي.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن المولى "ساعد في القيام وتبرير اختطاف وذبح وتهريب أعضاء من الأقليات الدينية اليزيدية في شمالي غرب العراق ويشرف على العمليات العالمية للتنظيم".

وكانت الوزارة الأمريكية، قد قامت في مارس الماضي بتصنيف المولى المولود في الموصل بالعراق عام 1976 "إرهابيا عالميا".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن "برنامج المكافآت من أجل العدالة" الذي يقدم هذه المكافآت هو "أداة فعالة لإنفاذ القانون وتديره خدمة الأمن الدبلوماسي بوزارة الخارجية الأمريكية".