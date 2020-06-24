تحرير 25 محضراً تموينياً ضد أصحاب المحلات والمخابز المخالفين في كفر الشيخ

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة التموينية للمرور على المحال التجارية، ومحلات الجزارة، بالتنسيق مع إدارة التموين، والطب البيطرى، حيث أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، منها " محضر ضبط ٢٠ كيلوجراما لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، محضر ضبط ٢٠ كيلوجراما فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي، محضر ضبط ٧٥ كيس شيبسى منتهى الصلاحية، محضر ضبط ٧ شكاير دقيق تجميع للبيع فى السوق السوداء، محضرين امتناع عن بيع السجائر لبيعها فى السوق السوداء، ٤ محاضر بيع سجائر بغير السعر الرسمي، ٣ محاضر عدم إعلان أسعار، ٣ محاضر إدارة محلات بدون ترخيص".

كما تابعت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملة التموينية للتفتيش على المحال، والمطاعم، والأسواق، وذلك لضبط الأسعار، وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية لجميع أصحاب المحلات والعاملين فيها، وكذا مراجعة كافة الشهادات الصحية، ورخص النشاط، والنظافة، وتطبيق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة، والطب البيطرى.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا متنوعا، منها "4 محاضر صحة، 4 محاضر بيئة، 3 محاضر تموين "، بالإضافة إلى إعدام 5 كيلو جرام رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و6 لتر مياة غازية للتغيير في الخواص الطبيعية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.