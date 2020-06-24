كفر الشيخ تتراجع عن إقامة عمارات سكنية بـ"فيلات سخا" وتبيع الأرض

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على إلغاء قرار المحافظة رقم 4937 لسنة 2017 بإقامة عمارات سكنية على قطعة الأرض الفضاء الواقعة بأرض الفيلات بسخا، وبيعها بمزايدة علنية لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة.

كما وافق المحافظ على إطلاق اسم العريف الشهيد أيمن ياسر مصباح يوسف علي مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية بقرية حصة الغنيمي، بمركز ومدينة قلين، تخليدًا لذكراه.

وأصدر "نورالدين" القرار رقم 430 لسنة 2020، بالموافقة على إنشاء وحدة مرور بمدينة بيلا، بمنطقة كوم حمامو، علي جزء من مصنع تدوير القمامة علي مساحة 8000 متر مربع.

كما وافق المجلس التنفيذي، علي توجيه إدارة المجالس لإدراج مذكرة عرض بجدول الأعمال في الجلسة المقبلة، لموافقة أعضاء مجلس التنفيذي على تكليف مشروع وحدة الرصف بالأعمال داخل مدينة كفر الشيخ، بناءً على المقايسات المعدة، متضمنة أسماء الشوارع التي سيتم رفع كفاءتها، وذلك بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، ومديرية الطرق.

وشملت موافقات المجلس التنفيذي على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، بشأن تخصيص موقع محطة المعالجة للصرف الصحي على مصرف زغلول بالجزيرة الخضراء، وذلك من حيث المبدأ لحين مخاطبة وزير الزراعة.

كما وافق المجلس على تعديل قرار التخصيص رقم 20489 لسنة 2018، فيما يتضمنه تخصيص مساحة 223.20م2 أملاك دولة بمدينة سيدى غازي إلى مساحة 372م2 لصالح مديرية الشؤون الصحية، لإنشاء مبنى مكون من 5 طوابق على النحو المبين لمحضر المعاينة المرفق.

وشملت موافقات المجلس مذكرة الشؤون القانونية بشأن كتاب الإدارة العامة لأملاك الدولة بكفر الشيخ رقم" 127"، بشأن طلب إلغاء التسليم الذي تم من الري إلى أملاك الدولة للقطعة رقم "7" مساحة قديمة، بالمساحة الحديثة القطعة رقم 1545 بحوض الشبته والمعطي نمرة 1 قسم أول منافع عمومية خارج الحياض بناحية الحدادي بسيدي سالم، وإعادة التسليم من مديرية الطرق لأملاك الدولة لزوال ملكية الري لهذا المسطح، وصدر قرار المحافظ.

كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 30000م2 بحوض البرية رقم "2"جنوب الطريق الدولي، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، لإقامة مصنع تدوير مخلفات قمامة.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي بجلسته الشهرية لمناقشة عددا من القرارات، والموضوعات المهمة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، وياسر خداش، مدير إدارة المجالس المحلية، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.