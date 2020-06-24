إيطاليا: 30 وفاة جديدة جراء كورونا مع انخفاض في حساب إجمالي الوفيات

سجلت إيطاليا، اليوم، 30 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما انخفض حساب إجمالي الوفيات إثر مراجعة أجرتها إحدى المحافظات في ظل استمرار انحسار الوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت هيئة الحماية المدنية في بيانها اليومي، إن الإحصاء الرسمي لإجمالي الوفيات المسجلة تراجع عن العدد المعلن أمس الثلاثاء، إلى 34644 وفاة رغم تسجيل 30 حالة جديدة في آخر 24 ساعة وذلك نتيجة إعادة محافظة ترينتينو ذاتية الإدارة، إجراء مراجعة شاملة أسفرت عن 61 حالة أقل مما أعلنت عنه حتى أمس الثلاثاء.

وأشارت الهيئة الإيطالية، إلى تشخيص 577 حالة عدوى جديدة منذ أمس الثلاثاء ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 239410 حالات مقابل شفاء 1526 مصابا ليبلغ مجموع الذين تماثلوا للشفاء 186111 متعافيا.

وسجل انخفاض في مجموع الإصابات "النشطة" حاليا إلى 18655 مصابا منهم 1610 يتلقون العلاج المستوصفي وفقط 107 من الحالات الحرجة التي خلت منها نصف أقاليم إيطاليا.

وفي النمسا، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 56 إصابة جديدة بكورونا المستجد، من دون تسجيل أي وفيات.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية على موقعها الإلكتروني، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17370 فيما بلغت الوفيات 693 حالة وفاة حتى الآن.

وأضافت الصحة النمساوية، أن عدد الذين تعافوا من الإصابة تجاوز 16282 شخصا في ما زال 81 مصابا يتلقون الرعاية في المستشفيات من بينهم 11 في وحدات العناية المركزة.