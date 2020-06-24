تقرأ غدا.. السيسي يوجه الحكومة باستمرار النهج التفاوضي لحل أزمة سد النهضة

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الخميس:السيسي يوجه الحكومة باستمرار النهج التفاوضي لحل أزمة سد النهضة.. الرئيس: موقف مصر من أزمة ليبيا يقوم على وقف إطلاق النار وتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة.

ورياضيًا تقرأ: اتحاد الكرة يرسل للأندية جدول الدوري ومؤتمر صحفي لوزير الرياضة لكشف الخطة التفصيلية لعودة النشاط الرياضي.. تدريبات شاقة للاعبي الأهلي وغياب عاشور وجمعة يصل متأخرا.

كما تقرأ أيضًا: النقد الدولي: مصر ضمن أكبر 30 اقتصادا تمثل 83% من الناتج العالمي.. الصندوق: القاهرة ستححق نموا إيجابيا في 2020 رغم كورونا.. واقتصادات أمريكا و6 دول أخرى ستنكمش.