سلطنة عمان تغلق مناطق سياحية في إطار الحد من انتشار كورونا

أعلنت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، إغلاق الجبل الأخضر، وجبل شمس، وولاية مصيرة، ومحافظة ظفار، ومنع أيّ تجمّعات أو أنشطة سياحيّة فيها، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 13 يونيو الجاري حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2020.

وقالت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، إن القرار جاء بمناسبة حلول موسم السياحة الصيفية في السلطنة، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها اللجنة للحدّ من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم الوضع حسب المعطيات الوبائية لكلّ منطقة على حدة.

كما قررت اللجنة، بناءً على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، إعادة فتح حزمةٍ جديدةٍ من الأنشطة التجاريّة والصناعيّة ابتداءً من غدا، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستقوم بالإعلان عن تفاصيلها، والاشتراطات الصحيّة اللازمة لمزاولتها.