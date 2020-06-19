فحص 380 ممرضا ومسعفا بمستشفيات جامعة أسيوط.. إصابة 193 منهم بكورونا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على متابعة الحالة الصحية لكل أفراد الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمة الطبية بمختلف أقسام مستشفياتها، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة المرضى المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية.

وأوضح الجمال أنه جرى طوال الشهور السابقة ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، متابعة تنفيذ خطة حماية الأطقم وتمثلت في عقد دورات لمكافحة العدوى على نحو مكثف، وتوفير ما يلزمهم من أدوات تطهير وتعقيم ومستلزمات للوقاية الشخصية "كمامات، و واقى الوجه وسترات طبية واقية" بما يضمن حمايتهم والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بين الأفراد.

وأضاف الجمال أن سبل الرعاية الصحية المقدمة للأطقم الطبية شملت أيضا إجراء المسحات والفحوصات الطبية لأي حالات اشتباه تقع بينهم، مؤكدا أن عدد المستفيدين طوال الفترة الماضية بلغ نحو 380 فردا ما بين ممرضة ومسعف وعامل من المشتبه في إصابتهم "بكوفيد-19".

والذى تم إجراء لهم الفحوصات المحددة للكشف عن فيروس كورونا والتى شملت صورة دم ، وأشعة متعددة المقاطع على الصدر، ومسحة من الحلق وتحليل PCR وهو ما أثبت إيجابية 193 فرداً منهم بنسبة تتجاوز 51%.