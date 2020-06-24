ضبط مرتكب واقعة الاستعراض بسيارة وإعاقة المرور أعلى كوبري بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة الاستعراض بسيارة، وإعاقة الحركة المرورية أعلى كوبرى ستانلي بالإسكندرية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن مشاهد لقائد سيارة ملاكي "بدون لوحات معدنية"، يستعرض ويعيق الحركة المرورية، أعلى كوبرى ستانلي بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، معرضاً حياة المواطنين للخطر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد قائد السيارة عامل -مقيم بكفر الدوار بمحافظة البحيرة- وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، جرى ضبطه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "منتهية التراخيص- ملك شقيقه"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.