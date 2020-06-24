حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن إدعاء شخص بالإسماعيلية بتعدى ضابط شرطة على نجله

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إدعاء أحد الأشخاص بتعدى أحد الضباط بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية على إبنه وإحداث إصابته، وظهور إبنه المصاب داخل إحدى المستشفيات وإدعائه رفض المستشفى تقديم الرعاية الصحية له.

بالفحص تبين عدم صحة تدخل الضابط المشار إليه فى الواقعة محل الفحص وتبين سابقة إبلاغ قسم ثالث الإسماعيلية بحدوث مشاجرة بين عامل "الذى ظهر بمقطع الفيديو" وحاصل على بكالوريوس (طرف أول) وعاطل وربة منزل (طرف ثان) لخلافات مالية بينهم وتبادلهم التعدى بالضرب وإصابة العامل بجرح طعنى بالبطن وخروجه من المستشفى عقب إستقرار حالته الصحية وتلقيه الإسعافات اللازمة وتم ضبط طرفى المشاجرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.