لطلاب الثانوية العامة.. إرشادات "التعليم" لامتحان اللغة الإنجليزية

ساعات قليلة، ويبدأ امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، وقد وضعت وزارة التربية والتعليم، بعض الإرشادات التي يجب اتباعها داخل اللجنة، فضلا عن المراجعة النهائية، والتي تستعرضها "الوطن"، في السطور التالية.

مراجعة ليلة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

نشرت صفحة وزارة التربية والتعليم، رابط منصة ثانوية دوت نت، والذي يحتوى على مراجعة ليلة الامتحان للثانوية العامة للغة الإنجليزية، ويمكن الدخول عليها من هنــــــا.

وذلك لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية.

والمراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري، لفترة محدودة، حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

إرشادات للطلاب خلال امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

على الطالب أن يتأكد من عدد أوراق كراسة الامتحان "28 صفحة".

زمن الاختبار 3 ساعات.

تراعي الأسئلة مستويات الطالب المختلفة.

بعض الأسئلة تعتمد على الفهم وفي مستوى الطالب المتميز.

إجابة الأسئلة الاختيارية يكون من خلال تظليل دائرة على الإجابة الصحيحة، أكثر من هذا تعتبر الإجابة خطأ.

إجابة الأسئلة المقالية في الأماكن المخصصة لها، في حالة الحاجة لمساحة أخرى يجري الاشارة إليها في المسودة.

يسمح في الأسئلة المقالية وضع أكثر من إجابة.

التأكد من ترقيم الأسئلة تصاعديا.

يتكون الامتحان من 48 سؤالا موزعة في كراسة الامتحان 28 صفحة.

درجة الامتحان من 50 درجة.