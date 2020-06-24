عبر "ويبيكس".. مدير تعليم مطروح يستعرض ضوابط امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر برنامج "ويبيكس" الإلكتروني والذى يُطبق لأول مرة داخل المديرية.

وناقش الاجتماع الذى عُقد بحضور رحاب الصايم وأيمن شومان عضوي اللجنة الثلاثية، وأحمد فتح الباب مدير مركز التطوير التكنولوجي، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه مع مديرى المديريات أمس.

واستعرض "النيلي" الضوابط التى حددها نائب وزير التربية والتعليم، وحتمية تنفيذها فورًا لضمان تحقيق الجودة الانضباطية للعملية الامتحانية.

وأضاف أن الضوابط تتضمن تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف صباحًا، وارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك، واقي الوجه، وجوانتي، وغطاء الحذاء، والتعقيم بالبوابة، وقياس درجة الحرارة)، وهذه مسئولية مباشرة لكل من رئيس لجنة السير، ومراقب أول اللجنة، والمراقب.

وأشار إلى أن عضو لجنة الإدارة بلجنة السير هو المسؤول عن تنفيذ الإجراءات، ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الإمتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، على أن يتم إرسالها لمديرية التربية والتعليم، ومن ثم ترسل مجمعة لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة، وتكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير عدد 10 من المعلمين أو الإداريين لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير ومتابعة تباعدهم، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين فى محيط اللجنة.

ولفت وكيل الوزارة إلى تكليف التوجيه المالي والإدارى بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية، وإعداد تقرير يومي مفصل يرُسل إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية، والذى بدوره يُرسل إلى غرفة عمليات المديرية، وإلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.