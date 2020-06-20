تركيا تسجل 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن الوزارة سجلت 1248 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار قوجة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 186.493 إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 4.927 حالة، بعد وفاة 22 مواطنًا اليوم وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ولفت قوجة إلى أن الوزارة أجرت اليوم 41.112 تحليلًا للكشف عن فيروس كورونا، وأن عدد الفحوصات التي تمت حتى اليوم بلغ 2 مليون و904 ألفا و744 فحصًا.