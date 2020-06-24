حملات لنظافة ورفع كفاءة شوارع كفر الشيخ.. والمحافظ: دعمنا المدن بمعدات

تابع عدد من رؤساء مراكز ومدن كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملات النظافة والتجميل بالشوارع والقرى، وذلك بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، برفع تراكمات القمامة وتحسين الشوارع، مشيراً الى انه جرى دعم منظومة النظافة بمعدات لتظهر الشوارع بظهر لائق.

حيث تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة، وإزالة المتولد اليومى من القمامة، والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة، والقرى، بالإضافة إلي صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بطريق سيدى سالم/سد خميس.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة، ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات بالمدينة، ونقلها للمقالب العمومية، أشار المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، الى انه جرى متابعة تحسين مستوى النظافة العامة بقرية الرصيف، ورفع كفاءة طريق رافد كفرالشيخ/ بلطيم قطاع الرياض.

اوضح على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، انه تابع حملات النظافة العامة والتجميل، وإزالة المخلفات والأتربة، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة وصيانة الكشافات والأعمدة بالمدينة والقرى، كما تابع هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات مشيراً الى انه يتم التنسيق مع رؤساء القرى لرفع التراكمات بشكل يومي.