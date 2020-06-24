فيديو.. أحمد موسى: طائر النهضة كان "فنكوش الإخوان"

قال الإعلامي أحمد موسى إن الإخوان خرجوا علينا بأنهم سوف يغيرون شكل مصر في 100 يوم، وذلك بعد 2011.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الجاسوس مرسي طلب مهلة 100 يوم لحل مشاكل الأمن والمرور والخبز والقمامة والوقود، والإخوان تحدثوا عن طائر النهضة وهذا هو فنكوش الإخوان وتم عمل غسيل مخ للمواطنين بعد 2011".

وتابع: "إحنا كنا في مصيبة كبيرة أيام الإخوان وحكم المعزول محمد مرسي".

وعرض موسى مقطع فيديو لمرسي وهو يتحدث عن طائر النهضة وأن الإخوان والجماعة الإسلامية هم جناحيه.

ولفت موسى إلى أن مرسي كان يتحدث عن عشيرته وجماعته من الإخوان فقط لا غير ولا يتحدث عن الشعب المصري، ولأول مرة في التاريخ يتم حصار الكاتدرائية بالعباسية في عهده.

واستكمل: "الإخوان حاصروا الكاتدرائية في العباسية في أبريل 2013 وارتكبوا جريمة في حق الأقباط، الإخوان لا يعرفون المواطن المصري القبطي وحقوقه في مصر".

ولفت إلى تخطيط الإخوان لتعيين الإرهابي يوسف القرضاوي شيخا للأزهر، قائلا إن طلاب جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا اقتحام مكتب شيخ الأزهر في عهد مرسي.

وأضاف موسى: "الإخوان كانوا يرغبون في تعيين الإرهابي يوسف القرضاوي شيخا للأزهر الشريف، جماعة الإخوان الإرهابية قامت بتنفيذ أعمال تخريب وعنف كثيرة في فترة حكمهم للدولة المصرية.. مشروع مرسي الفاشل أكد على حماية المرأة المصرية ولكن هذا الأمر لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، الإخوان قاموا بضرب المرأة وسحلها في الشوارع".