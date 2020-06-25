أحمد موسى: حياة المصريين في عهد مرسي كانت بين طوابير العيش والبنزين

أكد الإعلامي أحمد موسى، على أن العديد من الأزمات مثل البنزين والخبز والمرور، اشتدت في مصر في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، على مدار عام كامل.

وقال موسى، خلال حديثه ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن جميع مؤسسات الدولة تعاونت وأدت دورها على أكمل وجه في فترة حكم الإخوان، لكن فشل الإخوان كان السبب وراء الأزمات مثل البنزين والخبز والمرور وغيرها.

وأضاف موسى، أنه كان هناك طوابير طويلة في جميع محافظات مصر للسيارات والتكاتك أمام محطات الوقود، بسبب اختفاء البنزين، مشيرًا إلى أن تلك الطوابير انتهت بسبب إرادة الشعب المصري، الذي رفض استمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن حياة المصريين في عهد محمد مرسي، كانت ما بين طوابير للعيش أو زحام شديد أمام محطات البنزين، وغيرها، مشيرًا إلى الناس كانت تضيع أوقاتها في اليوم، من أجل الحصول على الخبز والبنزين.