بعد إزالة "العزل المنزلي".. محافظ البحيرة يقيل رئيس "محلية الرحمانية"

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، تكليف عادل فتحي عباس، رئيسا للوحدة المحلية لمركز الرحمانية، خلفا للمهندس هشام عابدين، وذلك بالتزامن مع إزالة مستشفى العزل المنزلي التى أقيمت بمركز الشباب بالجهود الذاتية.

وذكرت مصادر بديوان عام محافظة البحيرة، أن المحافظ أصدر قراره عصر اليوم، ولم يفصح عن أسباب التغيير، فى الوقت الذي ربط فيه الكثير، أزمة مستشفى العزل المنزلي، بتغيير "عابدين".

ولم تذكر المصادر مصير رئيس المدينة المستبعد، ومحله الوظيفي الجديد، فيما أحدث القرار ردود أفعال متباينة من قبل رواد فيس بوك، مطالبين توضيح أسباب إزالة مستشفى العزل المنزلي، وقرار استبعاد رئيس المدينة.