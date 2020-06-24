التنمية المحلية: "الأوبن بوفيه والشيشة" ممنوعان في الكافيهات والمطاعم

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، إن الأماكن المخصصة للأطفال في الكافيهات والمطاعم مغلقة، ولن يسمح بها لمنع التلامس وحرصا على الأطفال، مشددا على تطهير وتنظيف الحمامات بعد كل استخدام، ووضع علامات إرشادية على الأرض، للحفاظ على التباعد.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أنه في حال وجود أسانسير في المطاعم والكافيهات، تعمل بطاقة 50%، مع الحفاظ على العلامات الاسترشادية للتباعد أمام الأسانسير.

وتابع قاسم: سلة المهملات في الكافيهات، يفضل أن تكون بغطاء، ويتم فتحها بالأرجل من أجل منع التلامس، وتوزيع العمالة في مطبخ المطعم بما يحفظ التباعد، مشددا على منع "الأوبن بوفيه والشيشة" نهائيا.