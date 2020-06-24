التنمية المحلية: سحب رخص مخالفي مواعيد الإغلاق.. وكواشف حرارة بالمقاهي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بداية من السبت المقبل سيتم فتح المقاهي والمطاعم حتى العاشرة مساء.

وأضاف أن اللواء محمود شعراوي، ووزير التنمية المحلية، وجه المحافظات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعودة نشاط بعض المنشآت الخدمية بكل حزم وعدم التهاون مع أي مخالفات.

وتابع قاسم لـ "الوطن" أن عقوبة أي مخالف للإجراءات الاحترازية ستكون سحب الرخصة من المشغل وتشميع المكان على الفور، لافتا إلى أن عودة تلك الأنشطة نوع من التعايش وفتح أبواب رزق لعدد كبير من المواطنين وعليهم التزام الإجراءات الوقائية حفاظا عليهم وسلامة المترددين على الكافيه أو المطعم.

وأشار إلى أن نسبة التشغيل ستكون مبديا 25% في المطاعم والكافيهات وسيتم مراقبة ذلك بواسطة أكثر من جهة سواء لجان من الوحدات المحلية أو قطاع التفتيش بالتنمية المحلية وهيئة سلامة الغذاء والصحة والتموين والبيئة.

واستطرد أنه يشترط ارتداء العاملين في المطاعم والمقاهي الكمامة واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من الأكواب الورقية بدلا من الزجاج ومنع إقامة أعياد الميلاد أو حفلات أو بوفيه مفتوح أو وجود ركن لعب أطفال داخل تلك الأماكن.

وأوضح أنه لا يسمح بوجود فرش للمقاهي بالشوارع مع التزام نسبة التشغيل 25% والتباعد الاجتماعي واستمرار أعمال التطهير واستخدام كاشف الحرارة يوميا لمتابعة العاملين فضلا عن استمرار حظر "الشيشة".