"التنمية المحلية" توضح كيفية تطبيق إعادة فتح المقاهي بنسبة 25%

كشف الدكتور محمود قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، كيفية تطبيق إعادة فتح المطاعم بنسبة 25%، قائلا إنه تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء، أمس، فيما يتعلق بفتح بالمطاعم والكافيهات والمقاهي ومحال الحلويات ابتداء من السبت المقبل حتى العاشرة مساء، حدث تنسيق بين وزيرا التنمية المحلية والسياحة.

وأضاف "قاسم" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "ًصباحك مصري"، على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، أن مدير المنشأة أو المسؤول عن الكافيه أو المطعم سيوقع على إقرار بالاشتراطات العامة التي من المفترض أن يوفرها ويلتزم بها حتى يتسنى له التشغيل مع الالتزام بالاشتراطات والتي تمثل آليات العمل على الأرض لإعادة النشاط الاقتصادي لتلك الوحدات.

وأشار إلى أن مخالفة تلك الاشتراطات ستتسبب في سحب رخصة مدير المكان أو المسؤول عنه إضافة إلى إغلاقه، "لو بنتكلم على مستوى كافيه مثلا يبقى ما بين كل ترابيزة والتانية 2 متر، واللي قاعدين على الترابيزة ما بين كل واحد منهم متر، لو عيلة دخلت مع بعض هيكون بحد أقصى 6 أفراد".

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه سيتم منع تقديم خدمة الشيشة بالمقاهي وهذا شرط رئيسي لإعادة فتح المقاهي، ويتم تطهير المكان باستمرار، لافتا إلى أن الطاولة سيكون موجود بها مطهرات وأدوات التعقيم.