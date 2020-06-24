التنمية المحلية: إغلاق أي مقهى تظهر به حالات كورونا.. ولا أعياد ميلاد

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل قرار عودة المطاعم والمقاهي للعمل.

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن مدير المقهى أو المطعم سيوقع على لائحة اشتراطات العمل والتي توجه بالعمل بطاقة 25% من الطاقة الاستيعابية، وأن يترك 2 متر بين كل "ترابيزة" والأخرى وأن تكون الأسر بحد أقصى 6 أفراد.

ولفت قاسم إلى التنبيه على تغيير المفارش القماشية بعد كل استخدام وتفضيل استخدام المفارش أحادية الاستخدام وكذالك أطباق وشوك وسكاكين أحادية الاستخدام، مشددًا على أنه في حالة المخالفة سيتم معاقبة مدير المكان وسحب رخصته وإغلاق المكان.

وأكد قاسم أنه حال ظهور أي إصابة بين العاملين في المطاعم والمقاهي سيتم تطهير المكان وتعقيمه وإغلاقه لمدة 14 يوم، معتبرًا أن فترة العمل من 10 صباحًا لـ10 مساء مناسبة وتحقق الأرباح المناسبة لأصحاب المقاهي والمطاعم.

وشدد قاسم على حظر استخدام الشيشة مؤكدًا على أن من يخالف ذلك سيعرض المكان للإغلاق والمساءلة القانونية، مؤكدًا منع أعياد الميلاد وإغلاق المناطق المخصصة للأطفال وتعقيم دورات المياه بعد كل شخص، وسيتم تعليق لوحة على أبواب المطاعم والمقاهي تطلب من الرواد عدم الدخول حال معاناتهم من الأعراض.

وأكد قاسم أن المصاعد الكهربية الخاصة بالمطاعم سيتم تقليل سعتها، وسيتم مراعاة التباعد الاجتماعي في المطابخ وقياس حرارة العمال بشكل يومي وكذالك الزبائن والرواد، مشددًا على منع "الدومينو والطاولة" وحظر الشيشة بشكل كامل.