"المصل واللقاح": لم تثبت أي أبحاث نقل الأسماك والسلمون لفيروس كورونا

أكد الدكتور أمجد الحديدي، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه لم تثبت حتى الآن أي أبحاث علمية، أن الأسماك وسمك السلمون تكون مستقبلا أو ناقلا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والسلمون نفسه لا ينقل العدوى، مؤكدًا أن تلوث الأغذية بالفيروس ينقل المرض بين المواطنين، ولكن الطعام نفسه لا يستقبل هذا المرض.

وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "الحدث اليوم"، أن هناك دراسات بحثية أكدت، أن سلالات من فيروس كورونا قد تعود في الشتاء المقبل، موضحًا أن الفيروس مازال موجودا في مصر والعالم وسريع الانتشار، وهناك انتشارا عاليا في الإصابات، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ونصح رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، المواطنين بالعمل على ارتداء الكمامة، لأنها تُعد طريقة الوقاية الأولى من فيروس كورونا، ومنع انتشار العدوى، وتساهم في تقليل نسبة الإصابات.