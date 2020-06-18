الغاز يتأثر عالميا.. وأستاذ هندسة بترول: تطويره سيظل مصدرا مهما لمصر

قالت وكالة أنباء الطاقة الدولية، إن عام 2020 في طريقه إلى مواجهة أكبر صدمة طلب مسجلة في تاريخ أسواق الغاز الطبيعي العالمية، حيث أن جائحة كورونا التي ضربت العالم، أدت إلى انخفاض الطلب على الغاز.

وأضافت الوكالة، أن كورونا ليس وحده الذي أثر على معدل الطلب على الغاز، بينما كان لدرجات الحرارة المعتدلة خلال فصل الشتاء والشهور الأولى من العام الحالي، يد في ذلك.

وتوقعت الوكالة، أن ينخفض ​​استهلاك الغاز بنسبة 4% في عام 2020، في ظل التأثيرات المتتالية لانخفاض الطلب على التدفئة من فصل الشتاء الدافئ، وتنفيذ إجراءات الإغلاق في جميع البلدان والأقاليم تقريبًا، لإبطاء انتشار الفيروس، وانخفاض مستوى النشاط الناجم عن أزمة الاقتصاد الكلي التي يسببها Covid 19.

وقال الدكتور سعيد كامل أستاذ هندسة البترول والغاز بجامعة السويس، إن قطاع الغاز الطبيعي في مصر، سجل خلال النصف الأول من 2019/2020 نسبة نمو 4.5%، حيث أنه له مساهمة اقتصادية أكبر من النفط، بسبب العدد المتزايد من مشاريع الاستكشاف والإنتاج، لا سيما حقل غاز ظهر والاكتشافات البحرية الأخرى في البحرالأبيض المتوسط، بينما وصلت معظم حقول النفط مرحلة إلى النضج.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لم يتقرر بعد تأثير جائحة COVID-19 على صناعة الغاز الطبيعي في مصر، حيث أنه في عام 2019، شكلت مصر 1% من سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وفقًا لتقرير الاتحاد العالمي للغاز الطبيعي المسال لعام 2020، حيث وصل مصنع إدكو للغاز الطبيعي المسال، بطاقة تصدير كاملة.

وأشار كامل، إلى أنه من الممكن أن يحد التأثير الاقتصادي لـCOVID-19 من توسع القطاع، ومع ذلك، على المدى المتوسط​​، سيظل تطوير الغاز الطبيعي مصدرًا مهمًا للنمو الاقتصادي في مصر، ويسهم في وضع خارجي جيد.