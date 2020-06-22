12 طريقة لإبلاغ قراءات استهلاك الغاز الطبيعي ودفع وسداد الفاتورة

قالت شركة "بتروتريد"، إنه تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير في ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة انتشار الفيروس.

وأوضحت شركة الخدمات البترولية التجارية، "بتروتريد، أن الـ 12 وسيلة تشمل:

-الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان (فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة.

- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضا.

- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الــ POS أثناء تحصيل الفاتورة عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

-تطبيق موبايل ماي فوري.

- تطبيق موبايل جوميا.

-من خلال مكاتب البريد المصري.

-من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

-عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

-الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

-خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 0900727.

-يمكن من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

وأكدت شركة بتروتريد، على التطوير المستمر في آليات الإبلاغ والتحصيل وعمل المحصلين، حيث يتم استبدال الفواتير الورقية التي يتم تداولها باليد بجهاز التحصيل الإلكتروني "POS"، وطباعة إيصال للعميل بقيمة الفواتير، وهو ما يمكنه من دفع فواتير أي وحدة أخرى على مستوى الجمهورية من مكان إقامته.

وقد بدأ التطبيق في 7 مناطق كمرحلة أولى وهي: (الزاوية الحمراء ـ المنيب ـ المعصرة ـ العجوزة – 6 أكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ مدينتي) وسيتم استكمال باقي المناطق في المراحل التالية.

والجدير بذكر قامت الشركة، بتوفير المنافذ المتعددة لإبلاغ القراءات وتحصيل الفواتير واستمرارها حتى بعد الانتهاء من أزمة كورونا، على أن تعود قراءة ومتابعة انتظام عمل عدادات الغاز عقب انتهائها.

كما أنه جاري العمل على توفير خدمة إرسال القراءة عبر "الواتس آب" عن طريق خدمة "Chat bot " whats app” والتي ستسهل التواصل بين الشركة وعملائها على مستوى الجمهورية.