سامح شكري: مجلس الأمن لن يخوض في التفاصيل الفنية المرتبطة بسد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مجلس الأمن لن يخوض في التفاصيل الفنية المرتبطة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، ولكن سيدعو الأطراف لتحمل المسؤولية من أجل تجنب المشكلات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مفاوضات سد النهضة شهدت قدرا عاليا من التعقيد.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه بصفة عامة وكما ظهر في قرار الجامعة العربية أمس، هناك تضامن وفهم مشترك من مصر والسودان للعناصر المختلفة للتوصل إلى اتفاق.

وتابع: "هناك تماثل بين موقفي مصر والسودان في أزمة سد النهضة".