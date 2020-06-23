"عربية النواب" تشيد برد سامح شكري على الاتهامات الإثيوبية لمصر

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالرد الواضح والحاسم من وزير الخارجية السفير سامح شكري على المزاعم والاتهامات الإثيوبية لمصر بأنها تهربت من التفاوض بشأن ملف سد النهضة معلنا اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية بأن مصر انخرطت في مفاوضات سد النهضة على مدار عقد كامل مع إثيوبيا، وأن لجوء مصر إلى مجلس الأمن لا يعني بأي شكل من الأشكال هروبا من التفاوض وأن حديث إثيوبيا عن لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروبا من التفاوض غير صحيح.

وقال أباظة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين أن لجوء مصر لمجلس الأمن هو اتجاه نحو استمرار سياسات مصر للحلول الدبلوماسية والسلمية لملف سد النهضة، وأيضا العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن الجانب الإثيوبي هو الذي تهرب من مفاضات سد النهضة، خاصة أن مصر انخرطت في المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل، ومصر باتجاهها لمجلس الأمن تؤكد أيضا أنها على استعداد تام للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع وأنها لاتزال حريصة كل الحرص على حل ملف سد النهضة بالطرق الدبلوماسية والسلمية.

وكان وزير الخارجية السفير سامح شكري قد أجرى حوارا مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أكد خلاله إن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحمل مسؤولياته ويمنع إثيوبيا من البدء في ملء سدها الكهرومائي الضخم الذي تم بناؤه حديثًا على نهر النيل، وسط انهيار المفاوضات، واتهم المسؤولين الإثيوبيين بإذكاء العداء بين البلدين.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو حتى بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله وطلبت مصر رسميا من مجلس الأمن التدخل في رسالة في نفس اليوم.