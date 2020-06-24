مدرب زمالة مكافحة العدوى: تخفيف إجراءات الحظر لا يعني انتهاء كورونا

قالت سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية العام، إن قرار الدولة بتخفيف حظر التجوال في إطار مواجهة مواجهة فيروس كورونا، لا يعني انقضاء الفيروس في مصر، بينما سعت في هذا القرار، إلى إعادة تشغيل عجلة الإنتاج.

وأضافت "محفوظ"، خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على فضائية "ON E"، أنه على الأشخاص كبار السن، وممن يعانون من الأمراض المزمنة، عدم النزول إلى الشوارع خلال الفترة الحالية، بينما يقتصر العمل على شباب صغيري السن، كونهم الأفضل في أجهزتهم المناعية، موضحة أنه يجب على المواطنين، وضع الكمامات في أكياس بلاستيكية مخصصة لها، وعدم خلطها بباقي متعلقات الشخص بداخل الشنطة.

وأكد أن هناك بعض الكمامات تكون خاصة للأطباء في رحلة مواجتهم لفيروس كورونا، ولا يجب على المواطنين شرائها أو السير بها، بينما يجب عليهم ارتداء الماسكات المطابقة للمواصفات وبها دعامة أعلى الأنف، مشيرا إلى أن الماسك يحتوي الوجه، ويمنع التأثير والتأثر، وانتقال الميكروبات بين شخص وآخر: "مينفعش آمن للي موجود قصادي، وأقرب منه علشان أنا لابس الماسك، ولازم مقربش منه بنسبة 100%".