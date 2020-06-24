وزيرة الصحة: بدأنا نستوعب حالات كورونا بشكل جيد بعد افتتاح 320 مستشفى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة على صحة المصريين، تم عمل مبادرة "100 مليون صحة"، وبدأناها في المرحلة الأولى في 8 محافظات منها محافظة الجيزة.

وأضافت زايد، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنها تشرفت بزيارة مستشفى أم المصريين اليوم، وهو نموذج من مستشفيات وزارة الصحة الذي يقدم علاج فيروس كورونا في مسار مختلف تماما عن خدمة المواطنين في الأمراض الأخرى، وتم الاطمئنان على تقديم الخدمة لمرضى كورونا بشكل يحمي كل الناس، والتردد على المستشفى بدأ يهدأ.

وتابعت: بدأنا نستوعب الحالات المصابة بكورونا بشكل جيد، والشكوى أصبحت قليلة بشكل كبير عندما تم فتح أكثر من 320 مستشفى، مشيرة إلى أنه: اليوم تواجدنا مع المحافظ في مدينة السادس من أكتوبر، في الوحدة الصحية، للتأكد من أن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة" تقدم خدمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لعلاج الأمراض المزمنة للمواطنين، وتصل إلى أحيائهم التي يقطنون بها، لأننا نعلم أنهم يحتاجون الدخول للمستشفيات ولكن عندما يحتاجون شيئا أكثر من ذلك يتم إحالته للمستشفى ومتابعته بشكل آمن.

واستكملت، أن سيارات القوافل موجودة، وبها لجنة ثلاثية لكشف وإصدار القرار فورا، وسيارة أخرى لتقديم العلاج وصرف الأدوية، سواء كان على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.