هالة زايد: "قلة" من المستشفيات الخاصة تبالغ في أسعار علاج كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن قلة من مستشفيات القطاع الخاص، ما زالت تبالغ في تكاليف علاج فيروس كورونا، مؤكدةً أن هذا الأمر يسيء إلى أغلب القطاع الخاص.

وأضافت زايد، خلال حوارها على فضائية إكسترا نيوز، أنها عقدت اجتماعًا مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية في اتحاد الصناعة ورؤساء مجالس إدارة والمديرين التنفيذيين لجزء من القطاع الخاص، حيث تشاركوا في الأمر، موضحةً أن القطاع الخاص شريك للدولة في المبادرات التي أطلقتها، مثل 100 مليون صحة أو التأمين الصحي، أو قوائم الانتظار.

وتابعت: " أنه منذ اليوم الأول لفيروس كورونا، تم العمل مع القطاع الخاص، ومساعدتهم في إرسال المسحات على المعامل المركزية، وعمل غرف عزل في كل مستشفى، ثم تم إتاحة هذه الخدمة في القطاع الخاص، مؤكدة أننا راجعنا التجاوزات التي يفعلها بعض الناس".

واستكملت، أن هناك توجيه كبير من الوزارة وغرفة مقدمي الرعاية الصحية للقطاع الخاص بالالتزام بأن هذه جائحة وليس من المفترض أن نبالغ في الأسعار ونهتم حاليا بتنزيل حملات لمراقبة الأسعار، وأي تجاوز فيها غير مقبول، ونناشد أي مواطن بتقديم هذه الفاتورة لوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن رد الفعل كان إيجابي، لأن من فعل هذا نطاق قليل من القطاع الخاص، والأرقام الذين بالغوا فيها جعلت صوت الشكاوى عالي جدا.

وأتمت: "نمد يدينا للقطاع الخاص، لأنه شريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية في مصر، ويجب علينا مساعدته وتدريبه والوقوف بجانبه، وضمان جودة الخدمة بدون مبالغة ونراقب الأسعار".