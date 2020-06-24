سامح عبدالله: تدريب العاملين بالصحف القومية أبرز أولوياتي

قال سامح عبدالله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إنه سيعمل بكل طاقته من أجل إنجاز المهمات الجديدة، لافتا إلى أن من أهم أولوياته، تدريب العاملين بالصحافة القومية، لأنه أصبح ضرورة لكي ينصلح حالها.

وأكد عبدالله في تصريح له، أنه باعتباره رئيس معهد الأهرام الإقليمي للتدريب، ورئيس لجنة التدريب في الهيئة السابقة، فإنه سيتم تعزيز التدريب، باعتباره مهمة الدولة، تعمل عليها بكل طاقتها.

وصدر قرار جمهوري بالتشكيل الجديد للهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، خلفا لكرم جبر الذي تم اختياره رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وضم تشكيل الهيئة الجديد كل من:

- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك، نائب رئيس مجلس الدولة.

- إيهاب محمد حسن أبو عيش، ممثلا لوزارة المالية.

- سامية زين العابدين عبدالله محمد، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- أحمد مختار مصطفى طلبة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- وليد عبدالعزيز عبدالعزيز عامر، ممثلا للصحافة القومية.

- سامح عبدالله محمد مرسي، ممثلا للصحافة القومية.

- أسامة سعيد محمد عثمان، ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.

- فاطمة السيد أحمد، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.