أستاذ اقتصاديات الصحة العامة يتوقع انخفاض إصابات كورونا أغسطس المقبل

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن كل الفيروسات تأتي فى شكل موجات، والموجة الثانية غالبا تكون ضعيفة.

وقال عنان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الموجة الثانية للفيروسات، تأتي في أماكن مختلفة عن الأولى، مشيرًا إلى أن عائلة فيروس كورونا، كانت الموجة الثانية منها ضعيفة.

وأوضح عنان، أن تجنب الزحام أفضل السبل لعدم تزايد الإصابات بكورونا، مشددًا على أن ارتداء الكمامة أهم العوامل للوقاية من الإصابة بكورونا، متوقعا انخفاض أعداد الإصابات لفيروس كورونا، في شهر أغسطس المقبل.

وأكد عنان، على أن الدولة تضع أسوأ السيناريوهات، وتستعد لها ولا تتمنى حدوثها، مشيرًا إلى أن هناك سيناريوهات متعددة، للتعامل مع فيروس كورونا في مصر.

وأشار إلى أن جامعة جوبز هوبكينز، تتوقع أن تكون الموجة الثانية لفيروس كورونا في الخريف أو الشتاء المقبل، متوقعًا أن تكون الموجة الثانية ضعيفة.

ولفت عنان، إلى أنه في حالة نزول المواطنين للشارع، وعدم التزامهم، تحدث زيادة في أرقام الاصابات بعدها بـ10 أيام.