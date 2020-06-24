خبيرة مكافحة العدوى تحذر من مجفف اليدين بالمطاعم: ينقل الأمراض

قالت الدكتورة سوزي محفوظ، مدرب زمالة مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية العام، إنه يجب فحص أي شخص قبل دخول أية مؤسسة أو مكان خدمي عبر قياس درجة حرارته، والتأكد من سلامته حتى لا ينشر العدوى بين باقي المواطنين.

وأضافت "محفوظ"، خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلاميه بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه يجب على المطاعم والكافيهات، الاهتمام بسلامة العاملين فيها، والكشف عليهم بشكل دوري، حتى لا ينقل الإصابة إلى الزائرين، مع الالتزام بارتداء الماسك، وواقي اليد، مع الابتعاد عن مجفف اليد تماما: "بيعمل انتشار للمكروبات بعد غسل اليدين بسبب الهواء الساخن الذي يخرجه"، موضحة أنه يجب استخدام الرجل والكوع وظهر اليد، بدلا من استخدام كف اليد بشكل دائم في فتح الأبواب أو صنبور المياه حتى لا تنتقل العدوى.

وأكدت أنه يفضل استخدام أغطية المقاعد الجلدية وليست القماشية، وذلك لتسهيل عملية التطهير ورش الكحول، دون الإضرار بالأغطية، حتى تؤتى ثمارها، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمصطافين، فعليهم نزول البحر بدلا من حمام السباحة، لما يوفره من تباعد اجتماعي، أما بالنسبة لحمامات السباحة، فيتم وضع كلور ومواد أخرى لتطهيره من البكتيريا والفطريات: "المشكلة مش في المية قد ما المشكلة في الكراسي والترابيزات وخلافه".