منذ تطبيق حظر التجوال.. إزالة 1084 تعد على أملاك الدولة بالأقصر

أعلنت محافظة الأقصر، النجاح في تنفيذ إزالة عدد 1084 مخالفة مبانى وتعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وذلك منذ بدء تطبيق قرار الحظر فى 25 مارس الماضى حتى يوم 21 يونيو الجارى بمختلف المدن والمراكز التابعة لمحافظة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، ومصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت المحافظة أنه تضمنت التعديات 566 حالة تعدى على أراضى زراعية بإجمالى مساحة 50 فداناً و21 سهم، وبلغت التعديات على أراضى أملاك الدولة 326 حالة تعدى بإجمالى مساحة 166 فدان و13 قيراط و77 سهم، وإجمالى مخالفات البناء بلغت 192 مخالفة بإجمالى مساحة 14.085 متر.