منذ تطبيق حظر التجوال.. إزالة 1084 تعد على أملاك الدولة بالأقصر

منذ تطبيق حظر التجوال.. إزالة 1084 تعد على أملاك الدولة بالأقصر
11:48 م | الأربعاء 24 يونيو 2020
أعلنت محافظة الأقصر، النجاح في تنفيذ إزالة عدد 1084 مخالفة مبانى وتعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وذلك منذ بدء تطبيق قرار الحظر فى 25 مارس الماضى حتى يوم 21 يونيو الجارى بمختلف المدن والمراكز التابعة لمحافظة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، ومصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضافت المحافظة أنه تضمنت التعديات 566 حالة تعدى على أراضى زراعية بإجمالى مساحة 50 فداناً و21 سهم، وبلغت التعديات على أراضى أملاك الدولة 326 حالة تعدى بإجمالى مساحة 166 فدان و13 قيراط و77 سهم، وإجمالى مخالفات البناء بلغت 192 مخالفة بإجمالى مساحة 14.085 متر.