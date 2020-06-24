وزير الخارجية: إعلان القاهرة جعل هناك زخما دوليا بشأن القضية الليبية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه منذ صدور إعلان القاهرة الخاص بالأزمة الليبية، هناك مزيد من الزخم والتصريحات على مستوى شركائنا الدوليين، سواء بشكل علني أو من خلال اتصالات مع وزراء خارجية هذه الدول، للتأكيد على أهمية هذا التطور، من أجل ملء الفراغ، وفي الوقت ذاته تدعيم المبادرات السابقة، والمحاولة للخروج من الأزمة الليبية.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الأزمة الليبية، وضح فيها رؤيته فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي المصري، وكانت لرسالة لكل الأطياف المتصارعة في ليبيا، أنه ليس هناك مجال عسكري للأزمة الليبية.

وأكد وزير الخارجية، أن خطاب السيسي أوصل رسالة بأنه ليس هناك مجال للتوهم، أنه يمكن أي طرف أن يوسع رقعة الصراع العسكري، في محاولة لاكتساب أرضية ووضعية جديدة، فهي طموحات لن يسفر عنها إلا مزيد من الأثر السلبي على الشعب الليبي وإهدار للمقدرات.