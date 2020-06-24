تعافي وشفاء 8 حالات عزل منزلي جديدة من كورونا بالأقصر

أعلن الدكتور محمد الرملي، مدير عام مستشفى حميات الأقصر، اليوم الأربعاء، تعافي وشفاء 8 حالات عزل منزلي جديدة، بعد تحول نتائجهم من إيجابي إلى سلبي مع المتابعة من خلال المستشفى، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا، بعد تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حالياً.

وكشف "الرملي" عن نجاح إدارة المستشفى خلال الـ10 أيام الماضية، بعد تطبيق نظام العزل الجديد، في خروج وشفاء 80 حالة من العزل المنزلي والعزل الداخلي بالمستشفى، حيث يتم متابعة حالات العزل المنزلي بصورة دائمة داخل عيادة جديدة تم تجهيزها داخل مقر صندوق تحيا مصر بعد ضمه للمستشفى، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا.