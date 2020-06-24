أطلقها ضابط بفرح أخته.. مصرع وإصابة 4 سيدات بطلقات خرطوش في الدقهلية

لقيت ربة منزل مصرعها بمحافظة الدقهلية مساء اليوم وأصيب 3 أخريات إثر تعرضهم لطلقات خرطوش عن طريق الخطأ من طلقات خرطوش أطلقها ضابط خلال حفل شقيقته بعزبة رياض التابعة لمركز طلخا.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا، من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد بورود بلاغ من أهالي "عزبة رياض" التابعة للمركز بمصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين بطلقات خرطوش عن طريق الخطأ خلال احد الأفراح بالقرية.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة العقيد على خضر، مفتش المباحث، والرائد أحمد السادات مصطفى، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه خلال احد الأفراح بالعزبة أطلق شقيق العروس ويدعى "ف. ال"، ضابط بميناء دمياط، طلقات خرطوش ابتهاجا بزفاف شقيقته مما أدى إلى مصرع، "إسراء فرج عبد الرحمن، 20 سنه ربة منزل، ومقيمة العريش ثان إثر إصابتها بطلقات خرطوش ونتج عنها انفجار بالعين اليمنى ونزيف بالمخ وتوفت فور وصولها لاستقبال مستشفى شربين المركزي.

وبالفحص تبين إصابة كلا من "نجوى مخيمر عبد الحميد 46 سنة ومقيمة بمحافظة القاهرة بطلقات خرطوش بالوجه والذراعين، وسهير عبد الرحمن البسيونى 41 سنه ربة منزل ومقيمه الجواديه مركز بلقاس بطلقات خرطوش بالوجه والصدر والكفين، ونبوية رسلان إبراهيم 45 سنه ومقيمة بقرية الجوادية وأصيبت برش خرطوش بالرأس وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المبلغ عنه والسلاح المستخدم ، وبمواجهته اعترف بان الإصابات جاءت عن طريق الخطأ.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.