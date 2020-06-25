نائب رئيس السينما عن نسبة الـ25%: الأرباح يتقاسمها المنتج ودار العرض

وجه المنتج هشام عبدالخالق نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على قرار عودة الأنشطة لدور العرض السينمائية.

وقال عبدالخالق، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن قرار عودة السينما سيكون وفق ضوابط واجراءات احترازية، للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نسبة 25% من الطاقة الاستيعابية، لا تحقق الأرباح نظرًا لاختلاف ساعات وحفلات العرض السينمائي.

وتحدث عبدالخالق، عن التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، على نشاط دور العرض السينمائي، مشيرًا إلى أن هذه الدور، لم تدفع الايجارات طول فترة التوقف، والتزم أصحابها بدفع رواتب العاملين، ولم يتم تخفيض مرتباتهم.

وأوضح عبدالخالق، أن المنتجين سيخافوا من طرح أفلاح جديدة في المواسم، حال العمل بنسبة 25%، مشيرًا إلى أن ايرادات الأفلام يتم اقتسامها بين منتج الفيلم، ودور العرض، مؤكدًا أنه لن يتم زيادة سعر تذكرة السينما، مع عودة النشاط، موضحا أن هناك أعباء كثيرة على صناعة السينما، مشددًا على استمرار الاجتماعات بين أعضاء الغرفة، لبحث إجراءات عودة النشاط.